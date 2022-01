Saint-Louis : La DER/FJ ouvre 2 points Nano-crédit et remet un camion frigorifique et des financements

(Saint-Louis, envoyés spéciaux) - Saint-Louis, ville de pêche par excellence, concentre une forte activité économique. C’est pourquoi, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) y a ouvert deux points Nano-crédit au bénéfice des femmes transformatrices de poisson et de produits halieutiques. La cérémonie officielle d’inauguration s’est tenue, ce samedi 8 janvier 2022, sous la présence de l’adjoint au préfet de Saint-Louis, Amadou Ba, du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, des bénéficiaires, entre autres.









Plus de 630 bénéficiaires enregistrés pour un volume estimé à plus de 32 millions





Il s’agit ici, des points Nano-crédit du marché Sor et de Guet Ndar. Lesquels ont enregistré, en moins de deux semaines, 631 bénéficiaires et octroyé un volume de crédits estimé à plus de 32 millions de francs Cfa. En effet, le point Nano-crédit du marché Sor a enrôlé 326 bénéficiaires et octroyé 331 crédits pour un volume global de financement estimé à 16 millions 675 mille francs Cfa.





Pour le point de Guet Ndar, le nombre de bénéficiaires est de 305 avec 306 crédits octroyés et un volume global de financement de 15 millions 325 mille francs Cfa.





Un camion frigorifique remis au GIE Diapalé Ndaw Yi





Au cours de la rencontre, le ministre délégué général de la DER/FJ a procédé à la remise de la clef d’un camion frigorifique au GIE (Groupement d’intérêt économique) Diapalé Ndaw Yi. D’un coût global de 44 millions de francs Cfa, ce camion flambant neuf d’une capacité de 10 tonnes a été monté à Thiès par Senbus industrie dans le cadre du projet de renouvellement de camions frigorifiques. Il vient s’ajouter au premier camion qui a été remis à l’entreprise individuelle Moussa Mbengue.





Toujours en soutien au secteur de la pêche à Saint-Louis, la DER/FJ a financé deux (02) unités frigorifiques à Guet Ndar et à Bango pour un montant total de plus de 272 millions de francs Cfa.





Les travaux d’un complexe frigorifique doté d’une fabrique de glace, lancés





Pour Guet Ndar, il s’agit d’un complexe frigorifique doté d’une fabrique de glace de 20 tonnes par jour et une chambre froide de 10 tonnes pour un montant total de 144 millions 880 mille francs Cfa et dont la pose de la première pierre a eu lieu ce jour.





Une ligne de 250 millions mobilisée pour financer plus de 300 porteurs de projets





Papa Amadou Sarr a également remis des financements à des femmes et jeunes porteurs de projets à Saint-Louis. En effet, dans le cadre du partenariat DER/FJ et MEC-AFER Nord (Mutuelle d’Epargne et de Crédit de l’Association Femmes Entreprises Rurales) de la région du Nord, une ligne de crédit de 250 millions de francs Cfa a été octroyée en co-financement dont 200 millions du PAVIE-DER/FJ à ladite mutuelle pour accompagner 347 femmes et jeunes porteurs de projets dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et les services.





Plus de 74 000 crédits octroyés et plus de 48 000 bénéficiaires pour un volume global de plus de 5 milliards enregistrés en moins de 2 ans





A rappeler que le Nano-crédit est structuré et adapté aux besoins des bénéficiaires mais surtout à la réalité socio-économique du pays. Lancé le 3 juin 2020 au marché central au poisson de Pikine (Dakar), l’évaluation de sa première phase d’expérimentation a fait ressortir la pertinence, l’efficacité, la viabilité du modèle du produit ainsi que son impact réel sur les populations cibles.





Les différents résultats «positifs combinés à une capitalisation d’expériences» ont conforté la DER/FJ à déployer le produit au niveau national. La réussite du Nano-crédit a poussé le Chef de l’Etat, Macky Sall, à l’inscrire dans le programme Xeuyu Ndaw yi.