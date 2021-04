Saint-Louis : «Délocaliser le stade, c’est tuer encore Me Babacar Seye » (Alioune Abatalib Gueye)

L’avenir du stade Me Babacar Seye a fini de diviser les Saint-Louisiens. En effet, au moment où une plateforme de Saint-Louisiens rencontrait le directeur de l'Agetip à Dakar pour parler du sort du mythique stade, une autre plateforme opposée à la délocalisation du stade a tenu une conférence de presse dans la vieille ville pour donner sa position. Et c'est pour exprimer son étonnement par rapport au projet de délocalisation du stade Me Babacar Seye qui, selon elle est un patrimoine de Saint-Louis qui doit être préservé.



Par la voix de l'avocat Me Alioune Abatalib Gueye, ancien président de la Linguère, la plateforme a exprimé l'importance de l'infrastructure sur le plan historique.

« Le stade Me Babacar Seye c’est plus que l'aspect sportif. Il y a l'aspect historique, il y a l'aspect sociologique, il y a l'aspect économique. Donc c'est tout un ensemble, parce qu’en définitive, c'est le passé de Saint-Louis, c’est le patrimoine des Saint-louisiens, le patrimoine du Sénégal et de l’Afrique, parce que les premiers matchs du Sénégal ont été de la ville. Nous n'allons pas le tuer une deuxième fois. Délocaliser c'est stade, c’est tuer encore Me Babacar Seye », a déclaré l'avocat, ancien président de la fédération sénégalaise de football.