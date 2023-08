Saisir l'Odyssée de l'Emploi : L'ANPEJ et Galileo Partners Orientent 240 jeunes vers la Migration Professionnelle au Canada

Une session d'information s'est tenue au sein de l'Institut Français de Dakar, le mercredi 16 août. Organisée conjointement par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) et Galileo Partners, cette rencontre vise à éclairer et guider 240 jeunes sénégalais dans leur recherche de perspectives professionnelles internationales. L'événement a été marqué par la présence de Francis Grignet, avocat en immigration chez Galileo Partners, ainsi que de Tamsir Faye, Directeur Général de l'ANPEJ.









L'objectif majeur de cette initiative était de fournir aux jeunes des informations essentielles concernant la migration professionnelle, un domaine qui s'avère complexe et exigeant. Francis Grignet a souligné l'importance d'une préparation minutieuse, précisant que "c'est un processus long et complexe qui nécessite d'être bien renseigné au départ." Il a aussi mis en avant le rôle crucial de l'accompagnement lors de cette démarche et a insisté sur le fait qu'aucun frais ne devrait être imposé aux candidats pour obtenir un entretien d'embauche.





La diversité des opportunités professionnelles a également été abordée. Les postes concernaient principalement le domaine manufacturier, allant de soudeurs à électro-mécaniciens, mécaniciens et journaliers de production. Des opportunités dans le secteur de l'hôtellerie ont, par ailleurs, été évoquées. Néanmoins, il a été indiqué que les besoins au Canada dépassent les postes offerts par Galileo Partners.





Tamsir Faye, Directeur Général de l'ANPEJ, a exprimé sa gratitude envers Galileo Partners pour le partenariat “fructueux” qui a permis de mettre en place cette session d'information. Il a mis en avant l'importance de la migration professionnelle régulière, sûre et ordonnée pour le Sénégal, tout en veillant à préserver les opportunités professionnelles au niveau local. "L'ANPEJ démultiplie ce type d'initiative pour promouvoir davantage la migration régulière, sûre et ordonnée aux fins de travail au Canada et dans les autres pays étrangers", a-t-il souligné.





Le Directeur général de l’ANPEJ a également rappelé que l'offre de service de mobilité professionnelle à l'international est un axe stratégique majeur pour l'ANPEJ. Cette session d'information entrerait en droite ligne avec la mission de l'agence qui est de permettre aux jeunes sénégalais de saisir les opportunités à l'échelle mondiale tout en renforçant leurs compétences pour répondre aux exigences du marché international.





Dans le cadre de cette mission de recrutement, les équipes du pôle migration et mobilité professionnelle de l'ANPEJ ont travaillé en amont pour assurer une préparation complète des candidats. Des séances de coaching ont été menées pour augmenter l'employabilité des participants et pour sélectionner les meilleurs profils pour les entretiens d'embauche.