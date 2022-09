Salaires impayés au Fera de Mbacké : Les travailleurs en colère contre le maire Gallo Bâ et...

Six mois sans salaire. Les employés du Fonds d’entretien routier autonome (Fera) de Mbacké ont tiré la sonnette d'alarme pour réclamer leur dû. Fallou Ndiaye et ses camarades ont mis le maire Gallo Bâ et le patron du Fera face à leurs responsabilités.





"Nous courons derrière six mois d'arriérés de salaire. Nous sommes laissés en rade. On doit nous payer nos salaires. Nous interpellons le maire Gallo Bâ qui est devenu ministre de la Fonction publique", a déclaré le porte-parole des frustrés, Fallou Ndiaye, devant la presse.