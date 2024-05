Salam Fall, PDG de Seneweb, nominé pour

Sen Afrique, en partenariat avec la Ville de Dakar, annonce la tenue de la troisième édition de "The Return", prévue du 19 au 21 juillet 2024 , sous le thème inspirant "Monde Public de Notre Réussite".Les initiateurs ont fait face à la presse ce vendredi à l'hôtel de la ville de Dakar pour dresser leur feuille de route.Selon eux, cet événement de renommée internationale vise à fournir une plateforme unique pour les professionnels de divers horizons afin de partager leurs expériences et avancées technologiques, mettant ainsi l'accent sur l'impact socio-économique et financier. Au cœur de cette initiative se trouve une précieuse opportunité de débats et d'échanges à tous les niveaux professionnels et créatifs, encourageant les participants à exploiter leur plein potentiel et à enrichir leur compréhension culturelle en collaborant avec leurs pairs à travers la diaspora.









"Les panafricains nous enseignaient la philosophie à travers l'écrit et l'oral mais cette fois-ci on a choisi les actions.Nous voulons unir tous les africains à travers ce rendez-vous. Mais l''événement a dépassé la scène africaine. Il fait partie de l'engenda de la Ville de Dakar. Aujourdhui nous avons des hôtes venus de partout pour assister à notre point de presse", a déclaré la promotrice Rama Gaye. Elle poursuit: "On va dire au revoir à tout ce qui était mal pour l'Afrique, ensuite on va introniser nos afro-descendants . Nous allons préparer nos leaders. Pour avoir un trône et être le leader de ta vie, il faut être impérativement préparé. Ils seront préparés traditionnellement. Cette année ce sera au Sine-Saloum. Ensuite le lendemain on fera l'ouverture de la porte retour où on va les introniser et donner les prix à ce qu'on a choisi comme exemple par rapport à leur actions".









"The Return" ne se contente pas de reconnaître les réussites individuelles, mais cherche également à célébrer l'altruisme, le patriotisme et le panafricanisme. Les nominés pour les trois prix décernés sont sélectionnés sur la base de leur exemplarité et de leurs actions désintéressées. Parmi eux, figure Salam Fall, PDG de Seneweb premier site d'information de l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier se félicite de sa nomination et s'engage à accompagner l'initiative. "Je suis très honoré d'être ici surtout par rapport au choix porté à ma personne. Je ne suis pas à être trop devant les caméras. J'ai hâte de voir le reste du déroulement du programme qu'on aura en juillet. C'est un honneur pour Seneweb de pourvoir accompagné l'événement", a-t-il déclaré .