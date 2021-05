Salihou Keita, DG CICES : « Des acteurs économiques ont des titres fonciers et baux à l’intérieur du Cices, avec la complicité de... »

Salihou Keita ne mâche pas ses maux pour décrire ceux qu’il qualifie de prédateurs fonciers qui disposent de papiers administratifs dans l’assiette foncière du Cices même. Le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), qui a pris fonction le 22 juillet 2020, en pleine période de Covid, déclare avoir fait l’état des lieux, ce qui l’a amené à découvrir des actes qui ont agressé le foncier du Cices.





« J’ai fait l’état des lieux pour mesurer le poids de la mission que Son Excellence le président de la République m’a confiée. J’ai rencontré tous les acteurs, les personnels, les acteurs économiques qui interviennent, les riverains également. L’état des lieux m’a révélé que le Cices est frappé par la réduction de son périmètre géographique », constate Salihou Keita qui a convié Seneweb à une visite guidée des lieux. L’assiette foncière du Cices, déplore-t-il, a subi une agression avec la complicité de l’administration.





Le foncier du Cices passe de 107 à 30 hectares





« Au départ, le Cices c’était 107 hectares. Mais nous avons connu, avec le régime passé, des lotissements à usage d’habitation. Aujourd’hui il nous reste moins de 30 hectares. Sous mon magistère, j’ai décidé de valoriser l’espace qui reste pour renforcer notre efficience opérationnelle. Le Cices dont nous avons hérité doit jouer un rôle extrêmement important pour la promotion de l’expansion économique du Sénégal, dans tous les secteurs d’activités et sous toutes ses formes, à travers l’organisation de salons et de foires. On ne peut pas organiser des salons ou des foires si on n’a pas d’espace », martèle-t-il. Et de préciser : « Dans le cadre de la nouvelle feuille de route, nous avons décidé de diversifier nos activités. De délocaliser, de décentraliser nos activités, mais ici au niveau de Dakar, on va recevoir du monde. Et ce monde qui arrive, doit trouver un cadre convivial, attrayant. J’ai donc décidé d’aménager une partie du Cices espace vert, à l’entrée, afin de le rendre plus joli, plus beau ».





« Nous allons identifier les personnes encagoulées qui détiennent des baux à l’intérieur du Cices »





Keita n’en démord pas : « cela fait partie de l’assiette foncière du Cices, c’est clôturé par un mur. A ma grande surprise, j’étais à Abidjan, la Dscos est venue pour demander d’arrêter les travaux », parce, sans doute, saisie par des personnes qui détiennent des actes dans le périmètre du Cices. « Alors, j’ai interpellé l’autorité de la Dscos, nous avons échangé en responsable et j’ai continué les travaux. A l’heure où je vous parle, il y a des personnes encagoulées qui disent qu’ils ont des baux à l’intérieur du Cices. Y compris cette partie de l’assiette foncière qu’on est en train d’aménager. Je veux que ces personnes-là sortent, qu’on les identifie. D’autres ont déjà été identifiés. A l’intérieur du Cices toujours, il y a des personnes qui ont des titres fonciers, alors qu’au départ ils sont venus travailler avec le Cices en location » confie encore Salihou Keita. Qui promet une traque sans merci de ces hommes d'affaires et détenteurs d’actes administratifs.





« Des acteurs économiques ont des titres fonciers et baux à l’intérieur du Cices. Ils étaient en location avec le Cices, mais, en complicité avec mes prédécesseurs, ils ont eu maintenant des baux, des titres fonciers. Je dis que ces titres fonciers sont nuls et non avenus. On va les casser », menace Salihou Keita, non sans indexer des responsables de l’administration. A l’en croire, « Ces prédateurs fonciers sont dans l’administration. Ce sont des papiers de l’administration. Les agents qui ont fait ça, il faut qu’on les identifie. Il faut qu’on éclaire ce débat du Cices », martèle le Directeur général du Cices.





Salihou Keita informe avoir commis un pool d’avocats pour traîner en justice toutes les personnes détentrices de baux et de titres fonciers sur l’assiette foncière du Cices. « Rien ne m’arrêtera », menace-t-il.