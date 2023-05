Salon du livre féminin : Dakar, destination littéraire des femmes !

La 2e édition du Salon du livre féminin va ouvrir ses portes demain vendredi, à la place du Souvenir africain pour trois jours (12, 13 et 14 avril 2023). Après une première édition réussie l’année dernière, ce salon ambitionne de permettre aux femmes d’exposer leurs œuvres, de briller, de démontrer l’impact de l’écriture féminine dans la lutte pour leurs droits. Il est donc une manière de promouvoir la plume féminine sénégalaise et africaine, en les rendant plus visibles.







"Le Salon du livre féminin de Dakar est le deuxième volet du projet qui réunit les écrivaines pendant 72 heures. Entre exposition, vente de livres et projection de films, les femmes vont s’exprimer autour des panels sur la littérature féminine", explique Amina Seck, initiatrice du projet.





Il sera également l'occasion, pour les amoureuses de lecture, d'aller à la rencontre de grandes «plumes» et sommités comme la juge Dior Fall Sow, Ndioro Ndiaye, Djeynaba Sarr, Hella Feki, Zoubida Fall, Ramatoulaye Diaw, Maria Diop, Fatima Sy, Dr Ndèye Khady Babou, entre autres», promet l'auteure du roman "Mauvaise Pente".





Centrée sous le thème "Écrire le SOI", cette seconde édition a comme invité d’honneur Awa Sène Sarr, une actrice sénégalaise qui vit en Belgique. Elle est également comédienne et a prêté sa voix au personnage de Karaba la sorcière, dans les longs métrages d'animation "Kirikou et la Sorcière", "Kirikou et les Bêtes sauvages" et "Kirikou", sans oublier "Les Hommes et les Femmes" de Michel Ocelot.