Salon El Djazair 2022 : l'Algérie et le Sénégal renforcent leur coopération sanitaire

Pour bien commencer, six conventions de partenariat dans différents domaines entre les entreprises sénégalaises et algériennes ont été signées sous la supervision des deux ministres de la Santé des deux pays. Un don de médicaments et de matériels d’une valeur de 500.000 euros a aussi été remis au Sénégal.



Ce salon de trois jours sera également marqué par une série de conférences et de tables rondes sur des thèmes d’actualité du domaine pharmaceutique. Pas moins de 70 exposants de l’industrie du médicament et des dispositifs médicaux prennent part à cette manifestation. Pour le Ministre de la Santé et de l’Action sociale qui a présidé la rencontre avec son homologue de l’Industrie pharmaceutique d’Algérie, "l'ambition du Sénégal est d’arriver à une production locale pouvant satisfaire 50% des besoins nationaux en médicaments et de faire de notre pays, un hub logistique pour l’exportation et l’importation de médicaments sur le continent ». « Le Sénégal compte ainsi pour se faire, renforcer sa collaboration et développer une coopération franche avec tous les pays africains. Au-delà des intérêts de chacun de nos deux pays, il s’agit d’un combat que nous devons mener à l’échelle de notre cher continent pour un meilleur accès plus facile à des médicaments de qualité », a souligné Diouf Sarr.