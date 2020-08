Sandaga : Abdou Karim Fofana réussit un coup de maître

Le ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique a dirigé, ce dimanche 02 août 2020, l'opération effectuée par ses services pour la démolition des cantines autour du bâtiment central de Sandaga et sur d'autres artères.





D'abord prévu le 03 juillet dernier, l'opération ayant permis de reprendre des impenses et de dégager la voie publique avait été reportée pour permettre aux commerçants de faire un chiffre d'affaire durant la période de la fête de tabaski.





Sourd aux résistances et aux pressions de tous bords, Abdou Karim Fofana a tenu son cap et est passé à l'acte accompagné du préfet de Dakar et en présence de la maire de Dakar Soham Wardini et du maire de Dakar Plateau Alioune Ndoye.