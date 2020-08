Sangalkam : PRODAC réceptionne un don de 600 tonnes d’engrais offerts par l’OCP Sénégal

Le groupe OCP (Office chérifien des phosphates) soutient les agriculteurs sénégalais dans ce contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). En effet, OCP Sénégal, une des ses filiales, a offert 600 tonnes d’engrais aux exploitants agricoles du pays. Ce, pour «fertiliser leur champ et booster» leurs productions, notamment en cette crise.





Il s’agit ici, d’un important don que le Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) a réceptionné ce lundi 10 août. La cérémonie de remise symbolique s’est tenue dans le site de l’ISRA sis à Sangalkam. Elle a été présidée par le Directeur de Cabinet de Mme du ministre de la Jeunesse, M. Khalifa Ababacar Dia, en présence du directeur pays de OCP Sénégal, M. Stanislas Grégoire Diouf, du Directeur général de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, M. Ansou Sané, de la Conseillère technique au ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Mme Ndèye Codou Ndiaye, du représentant du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, M. Amadou Diallo, du représentant de la Délégation général à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (Der/Fj), du représentant du maire de la commune de Sangalkam, du vice-président du CNCR, des populations, notamment les bénéficiaires, entre autres.





Un don réparti entre 5 groupements agricoles





Ce don est destiné à plusieurs groupements agricoles du Sénégal. Il s’agit, du PRODAC (165 tonnes), du Projet de développement agricole de Matam (Prodam) qui a reçu 125 tonnes, de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (100 tonnes), la Coopérative mutualiste et multi-sectoriel de production et de services agricoles de Sandiara (40 tonnes), et enfin, du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) qui a reçu 170 tonnes.





«Le PRODAC a fait un travail remarquable à Sangalkam»





Au cours de la cérémonie, le représentant de Mme le ministre de la Jeunesse est revenu sur le travail «colossal et remarquable» que le Programme des domaines agricoles communautaires a eu à réaliser à Sangalkam. Soulignant qu’il est dans la phase de construction, M. Dia précise que le PRODAC n’a pas attendu que la construction soit terminée pour «encadrer» les jeunes dans le cadre de l’agriculture. Laquelle, pour lui, est aujourd'hui une «réponse au défi de l'emploi car, c'est un lieu d'insertion des jeunes».





Mais pour que cette agriculture puisse accueillir les jeunes et les y maintenir dans les terres, Khalifa Ababacar Dia soutient qu'il faut qu'elle «soit attractive, attrayante». Et pour ce faire, dit-il, l’État doit «mettre en place certaines conditions» notamment, l’accès au foncier pour les jeunes. C’est ce que le PRODAC est en train de faire un peu partout au Sénégal. Il faut aussi un accès au crédit. Sur ce, il renseigne qu’il y a l’accompagnement de la DER (Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes) avec qui son ministère a acté une convention pour «accompagner ces jeunes». Il faut également «accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités dans le cadre de la production, la commercialisation mais également dans le cadre de la transformation de la chaîne de valeur agricole».





80 hectares de terres cultivés l’an dernier à Sangalkam grâce au PRODAC





A l'en croire, c'est en ce sens que «le PRODAC, accompagné par le ministre-maire Oumar Guèye, a encadré les jeunes de Sangalkam qui ont cultivé depuis l'année dernière 80 hectares de terres. Et la même expérience, qui a fait des élus, est en train d’être reproduite cette année».





Ainsi, après avoir félicité vivement le PRODAC et remercié l’OCP Sénégal, le Directeur de Cabinet de Mme le ministre de la Jeunesse a exhorté les bénéficiaires à utiliser le produit à «bon escient» afin d’augmenter «considérablement» leurs rendements.





«Permettre à 4 500 familles d’être résilientes»





Le directeur pays de OCP Sénégal, pour sa part, a renseigné qu’aujourd’hui son institution travaille avec les petits producteurs sénégalais car, dans son crédo ou cœur de métier, le groupe a un objectif de toucher «le plus petit producteur là où il est, lui remettre des engrais de qualité et à moindre coût».





En plus de cela, Stanislas Grégoire Diouf signale que l’OCP est en train de travailler avec des partenaires au Sénégal. Et c'est dans ce cadre précis qu’avec la pandémie de la Covid-19, le groupe a pensé pouvoir les aider à «être beaucoup plus résilients. La résilience dans la production agricole, la résilience dans cette solidarité de chacun dans son domaine d’activité».





De l’avis de M. Diouf, ces 600 tonnes d’engrais permettront à 4 500 familles d’être résilientes durant cette pandémie. Et ce don entre dans la continuité des actions que son groupe mène depuis longtemps au profit des exploitants familiales sénégalaises.





«Un don venu à point nommé»





Les bénéficiaires, à l’unanimité, ont tous salué et magnifié ce geste de solidarité et de partage ô combien important pour eux. Le Dg de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, après s’être réjoui de cette «initiative de l’OCP Sénégal qui, selon lui, va «permettre aux agriculteurs bénéficiaires de sa localité de renforcer leurs capacités d’action dans le cadre de l'accompagnement qu'ils sont en train d’apporter aux populations impactées par le conflit en Casamance et qui ont entamé présentement une phase de retour vers leur localité d’origine».





Mieux, Ansou Sané ajoute que «ce don vient aujourd'hui à point nommé car il va permettre de mettre à leur disposition des engrais afin qu'elles puissent bien démarrer la présente saison hivernale».





«PRODAC est un partenaire qui soutient et accompagne les agriculteurs»





C’est le même sentiment de satisfaction qu’éprouve Mme Ndèye Codou Ndiaye, qui a également bénéficié du don. En effet, selon le conseillère technique au ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, PRODAC est un partenaire qui «soutient et accompagne» les agriculteurs sénégalais depuis des années». Ainsi, elle a profité de l'occasion pour remercier vivement le PRODAC qui, pour elle, ne s'active que pour l'emploi et la réussite des jeunes, notamment en cette période de crise sanitaire.





Pour ce présent don, Mme Ndiaye promet d’en faire bon usage pour fertiliser davantage son champ et booster sa production agricole.