Santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent : les acteurs revitalisent le projet ISMEA

Dans le cadre du projet ISMEA qui consiste à investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, la cérémonie d’accélération de la mise en œuvre du projet a été lancée ce vendredi 19 février par le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en présence de partenaires techniques et financiers à l’image de la Banque Mondiale qui finance ce projet.









Le Projet ISMEA (Investir dans la santé de la mère et de l’enfant), d'un montant de 70 milliards FCFA, intervient particulièrement dans la santé d’une frange importante de la société sénégalaise composée de la mère, de l’enfant et de l’adolescent dans le but d’améliorer la santé de cette importante cible. Ainsi, ISMEA a adopté une dynamique adossée sur des approches nouvelles et durables pour garantir l’accès à tous aux services de santé modernes qui permettront aux couches sociales les plus vulnérables d’avoir un accès sécurisé aux services de santé.



Ce projet financé par la Banque Mondiale interviendra précisément dans 06 régions, à savoir : Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, pour une durée de 05 ans.



Le coordonnateur de ce projet, Dr Omar Sarr, estime qu’ISMEA permettra à terme de recruter 1000 agents de services médicaux avec l’accompagnement qu’il faut surtout avec les spécialistes qu’ils sont en train de renforcer pour résorber le gap en ressources humaines. Il s’y ajoutera la réinsertion socio-économique de 2430 adolescentes déscolarisées et le maintien de plus de 8100 filles à l’école. Mieux encore, ce projet permettra d’enrôler 1.700.000 personnes dans les mutuelles de santé et 300.000 enfants et femmes enceintes seront couvertes par l’assurance maladie. Tous les équipements dont la mère et l’enfant auront besoin seront mis à disposition, tels que les couveuses, les ambulances et unités de néonatologie, avec un système d’électrification solaire (145 panneaux) des postes de santé.



Il faut aussi préciser que les résultats obtenus à ce jour concernant le nombre de personnes ayant bénéficié des services essentiels de la santé (HNP) (CRI), de services nutritionnels de base (CRI) (HNP), le pourcentage des femmes ayant fait 04 visites prénatales et le nombre d’accouchements assistés par des professionnels de la santé, sont satisfaisants.



Dans la même veine, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, après avoir félicité les acteurs engagés, a lancé un appel à tous les ministères impliqués, aux gouverneurs et autres autorités des régions concernées et à tous les acteurs de la société civile pour une exécution correcte de ce projet.