Santé oculaire : La Fondation Sonatel équipe l’hôpital Abass Ndao pour une meilleure prise en charge de la cataracte

La Fondation Sonatel a offert au service d’ophtalmologie de de l’hôpital Abass Ndao un appareil médical dernière génération appelé phacoémulsificateur vitréotome d’un coût de 41 millions F CFA. Un nouvel outil qui vient renforcer la prise en charge de la santé oculaire dans cette structure. « Ça nous permet de pouvoir intervenir au niveau de la partie intérieure et postérieure de l’œil dans la prise en charge des patients. L’appareil permet la prise en charge de la cataracte avec plus de précision grâce à ses performances », a indiqué le docteur Amadou Ndiaye, Chef du service ophtalmologique de l’hôpital Abass Ndao.



Selon ce dernier, le défi est maintenant la pérennité de ce matériel. « Les principaux enjeux sont la maintenance, et les défis restent les consommables qui coûtent chers. Il faut que certains patients qui ont des problèmes dans ce domaine soient subventionnés », a-t-il souligné.



L’administratrice de la Fondation Sonatel a, pour sa part, confirmé la vocation de la fondation Sonatel à contribuer au relèvement du plateau médical. « Il s’agit d’accompagner les praticiens à offrir des soins de haute facture aux patients », a affirmé Aminata Fall Sidibé.



Outre le phacoémulsificateur vitréotome, la Fondation Sonatel a également doté le service d’ophtalmologie de l’hôpital Abass Ndao de consommables d’une valeur de 10 millions F CFA.