Santhie Darou Salam en manque de tout : Des habitants en colère contre le maire Gallo Bâ menacent de...

Santhie Darou Salam manque presque de tout. Confrontés à d'énormes difficultés dont l'insécurité, le manque d'éclairage public et la pénurie d'eau, les habitants de cette localité de la commune de Mbacké ont listé leurs maux devant la presse.



Ils accusent le ministre-maire Gallo Bâ de ne pas honorer ses engagements tenus lors de la campagne électorale. Pour eux, l'édile de Mbacké n'a aucune considération à l'endroit de Darou Salam extension. Et ils menacent de lui faire face.



Un agresseur ampute la main d'un jakartaman et un malade décède à cause de la lenteur d'évacuation



Un conducteur de moto jakarta a été agressé l'année dernière dans cette localité et sa main a été finalement amputée. Un malade y a perdu récemment la vie parce que la structure sanitaire ne disposait pas d’une ambulance fonctionnelle pour l'évacuer, selon leur porte-parole.



Seneweb a contacté le ministre- maire Gallo Bâ pour recueillir sa version. L'édile de Mbacké était en réunion.



