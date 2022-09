Saraya( Kédougou): La gendarmerie démantèle un site aurifère clandestin

La brigade territoriale de Saraya a procédé le 22 septembre 2022 à 10h au démantèlement d'un site aurifère clandestin dans la forêt du village de Sansamba (arrondissement de Bembou, département de Saraya).





Le bilan de l'opération s'est révélé fructueux. Les hommes en bleu ont saisi 15 marteaux piqueurs, 15 groupes électrogènes et 02 motos tricycles, selon une note transmise à Seneweb.





Toutefois les auteurs ont pris la fuite quand ils ont aperçu les gendarmes.