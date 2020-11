Se rapprocher davantage des clients : Total organise la 2ème édition d' «Africa Customer Week»

Total Sénégal veut se rapprocher davantage de ses clients. En effet, elle compte faire de ses clients des partenaires à travers son slogan «Plus que nos clients, nos partenaires». C’est dans ce cadre que la multinationale a organisé la «Africa Customer Week» (Semaine africaine du client) dont la 2ème édition a été lancée ce lundi 2 novembre dans toutes les filiales africaines et donc aussi au siège de Total Sénégal à Dakar. Elle se poursuivra jusqu’au vendredi 6 novembre 2020.Il s’agit, d’une semaine de rencontres et de contacts directs avec le client que Total a initiés depuis 2019. Mais, cette année, malgré le contexte de la pandémie de la Covid-19, la filiale sénégalaise a voulu cette «Customer Week» itinérante.Ainsi, depuis hier, des équipes ont été mobilisées pour se déployer un peu partout au niveau des stations-service Total à Dakar. Et ce mardi 3 novembre, elles ont visité les stations Total Castors et Total Route des puits. Là également, les équipes ont déroulé la «Checklist Top Service» durant toute la journée au profit des clients. Ainsi de suite, elles sillonneront chaque jour des stations Total de la capitale sénégalaise, avant de boucler la boucle à la station Total de l’autoroute à péage.«Une façon pour Total d’être proche de ses clients et de leur dire merci»Pour la filiale sénégalaise, la «Customer Week» est une façon pour Total d’être encore plus «proche» de ses clients dans ce contexte particulier, d’être à leur écoute et surtout de les remercier».