Secteur culturel : Aliou Sow plaide pour la réouverture des salles de cinéma

Le ministre de la Culture et de la communication a effectué une visite de courtoisie, ce lundi dans les structures culturelles notamment à Pikine et Guédiawaye. Plusieurs sujets étaient au menu lors de la rencontre avec les acteurs des cultures urbaines notamment.



En effet, Aliou Sow s'est réjoui du travail abattu et du patriotisme des jeunes artistes. Il affirme que plusieurs jeunes vont bénéficier d'un soutien financier conséquent du ministère. Et invite les élus locaux à collaborer davantage avec les acteurs.