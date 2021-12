Sécurité des plateformes pétrolières et prévention du terrorisme : la Marine teste ses capacités en haute mer

Avec un espace maritime aux enjeux économiques importants et des défis sécuritaires complexes, la Marine nationale se doit de maintenir en permanence ses capacités opérationnelles et techniques.





Avec l’exploitation future du pétrole et du gaz dans l’espace maritime sénégalais, les défis de sécurité et de sûreté vont se multiplier, exigeant ainsi une posture adaptée et des moyens navals et humains préparés. C’est dans cette logique que se sont tenus durant ce mois, les exercices navals annuels XARITOO et TAGGAT avec la participation de plusieurs moyens navals, aériens nationaux et internationaux.





Des scénari comprenant des séquences de manœuvres d’engagement et de désengagement sur la plage de Ngazobil par les engins de débarquement d’infanterie et de chars, de détection de mobile suspect. Il y a eu aussi recueil de renseignements par les unités commandos et spécialisées, l’interception par les vedettes côtières rapides et les patrouilleurs et enfin de libération d’otages par les forces spéciales. Tout ceci avec des phases en mer et sur terre, sur une durée de quatre jours, intenses en activités et riches en enseignements.





Immersion avec la Marine nationale pour des exercices de tirs en mer à 80km au large de Dakar. Top c’est parti !