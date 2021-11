Sécurité : Guédiawaye se dote d’un nouveau commissariat et d'un cantonnement du Gmi

Dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la protection des personnes et de leurs biens, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a procédé, ce mardi, à l’inauguration du nouveau commissariat de police d’arrondissement de Golf Sud, dans la banlieue de Dakar.



Ce joyau, situé à la Cité Aliou Sow, a coûté plus de 200 millions financés exclusivement sur le budget de l’Etat du Sénégal. Il vient en appui au premier commissariat de Golf où sera érigé prochainement un cantonnement du Groupement mobile d’intervention (Gmi).

Une annonce faite par le ministre de l’Intérieur.



La cérémonie d'inauguration s’est déroulée en présence du directeur adjoint de la Police nationale, du maire de Golf Sud, Aïda Sow Diawara, du maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall et des notables de la commune..



Devant l’assistance, Antoine Felix Diome a précisé que cet édifice répond aux normes d’un Commissariat moderne permettant aux personnels qui y travaillent de remplir leur mission avec efficacité.





Aux fonctionnaires de police, il leur a demandé de prendre soin du nouveau commissariat et en faire un lieu de délivrance d’un service public de qualité et de rester fidèles à leurs différentes missions.