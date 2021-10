Sécurité intérieure : Le commissariat de Zac-Mbao inauguré

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome en compagnie de l’Ambassadrice de l’Union Européenne au Sénégal a procédé à l’inauguration, ce jeudi 21 octobre, du commissariat de police de Zac-Mbao. Cela, en présence des maires de Mbao, Abdoulaye Pouye et de Pikine, Abdoulaye Timbo. Une infrastructure construite par la Team Europe, Union Européenne et l'Organisation Internationale de la Migration dans le cadre du programme de la coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union Européenne (Sensec-Ue).





Ce joyau dont l’investissement est de 300 millions de F CFA comprend entre autres, la construction du commissariat de Police, son aménagement immobilier, la mise à disposition des moyens techniques et des équipements, ainsi que la formation du personnel. Il s’agit de 8 véhicules et de 10 motos offertes par la délégation de l’Union Européenne.





« Ce commissariat est le modèle pilote de mise en œuvre des opérations sur le plan technique et de gestion des services. Il comprend la mise en place d’outils statistiques nécessaires au suivi de la délinquance et de la criminalité ; qui permettent d’adapter les ripostes et les méthodes de combat au sein des différents services », a déclaré Mme Irène Mingasson.





De l’avis de l'ambassadrice de l'UE au Sénégal, « les évènements de mars derniers nous ont montré que les menaces de sécurité intérieure ne doivent pas être sous-estimées. L’amélioration du rapport entre citoyens et forces de sécurité intérieures est essentielle pour prévenir de nouveaux incidents et une montée de l’instabilité dans le pays », soutient Mme l’ambassadrice Irène Mingassou.





Procédant à l’inauguration, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome estime que, « l’érection du commissariat de Zac-Mbao, rattaché au Commissariat central de Pikine-Guédiawaye se justifie par l’importance démographique de la commune de Mbao ces deux dernières décennies mais aussi par sa position géographique qui en fait une zone de passage quotidien très dense vers les grands centres urbains que sont Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque et Keur-Massar. Il vient seconder le commissariat Centre de Pikine-Guédiawaye dans ses missions de sécurité publique afin de juguler au mieux le phénomène de la criminalité et de la délinquance sous toutes ses formes et sur toute l’étendue du territoire de la commune. Il va jouer un rôle considérable dans la prévention de la délinquance », fait-il savoir.





Dans la foulée, Antoine Diome annonce l’inauguration prochainement de 7 autres commissariats. « Présentement, sept (7) des dix (10) commissariats sont achevés à Dakar et les bâtiments opérationnels. Il s’agit du commissariat des Parcelles-Assainies U15, de Guédiawaye Cité Aliou Sow, Rufisque-Est, de Diamaguene Sicap-Mbao, Djeddah Thiaroye-Kao, Yeumbeul Nord et Keur Massar (Zone de recasement) ». Le maire de Mbao, Abdoulaye Pouye (Obama) soutient que le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, « a fait de son rêve une réalité ». Sur ce, il invite les populations à collaborer avec la Police et à dénoncer les malfaiteurs ».