Sédhiou : La DER/FJ met un point nano-crédit à la disposition des femmes et jeunes

(Sédhiou, envoyés spéciaux) - Le point nano-crédit de la DER/FJ, un service financier de proximité, est maintenant disponible au niveau du département de Sédhiou. Inauguré, samedi dernier par le ministre délégué général de la DER/FJ, ce point nano-crédit départemental, qui a démarré avec un peu de retard par rapport aux autres, a enregistré 84 bénéficiaires pour un volume de financement de 5 millions de francs Cfa.





Près de 120 millions de crédit octroyé aux demandeurs





Pour la région toute entière, le délégué général de la DER/FJ renseigne qu’en l’espace de 2 mois seulement, Sédhiou a bénéficié d’un montant de 118 millions de francs Cfa pour 2 331 bénéficiaires, en termes de nano-crédit. Et cette enveloppe est répartie entre le département de Madina Wandifa qui a obtenu plus de 58 millions de francs Cfa avec 1130 bénéficiaires, le département de Bounkiling (environ 16 millions de francs Cfa pour 317 bénéficiaires) et Goudomp a eu environ 39 millions pour environ 800 bénéficiaires.





« Un produit innovant, économique, social et solidaire »





Selon lui, le nano-crédit est un produit « innovant, économique, social et solidaire » destiné aux cibles prioritaires de la DER/FJ (femmes et jeunes).