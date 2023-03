Sédhiou : Pose de la première pierre de l'unité de transformation de Temento

Dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou, la Ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la Microfinance, Victorine Anquediche Ndeye, s'est rendue, vendredi, à Temento, dans le département de Goudomp, pour assister à la pose de la première pierre d'une unité de transformation de produits agricoles de l'association Congrégation des missionnaires oblats de Marie Immaculée du Diocèse de Kolda.



Cette association est active dans les domaines de l'agriculture, de la riziculture et de la transformation de fruits et légumes. Elle dispose d'une superficie de plus de 30 hectares dédiée à l'exploitation agricole.