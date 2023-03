Promotion de l'entrepreneuriat à Sédhiou : Sénégal Numérique SA accompagne la DER/FJ

La cérémonie de remise des chèques a eu lieu à l'Espace Sénégal Services de la capitale du Pakao, qui abrite en même temps le Pôle Emploi.





L'activité s’est tenue en marge du conseil des ministres décentralisé à Sédhiou.





Les deux structures ont récemment signé une convention de partenariat pour la territorialisation des interventions de la DER/FJ à travers le réseau des Espaces Sénégal Services de Sénégal Numérique SA.





Dr Mame Aby Sèye, Délégué à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes et Cheikh Bakhoum, Dg de Sénégal Numérique SA et l’adjoint du préfet Makhtar Ndiaye se sont prononcés sur l’octroi de ces financements au micro de Seneweb.