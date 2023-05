Semaine du numérique : Dakar Dem Dikk au cœur de la digitalisation

«En notre qualité de Directeur Général de Dakar Dem Dikk SA, nous avons échangé avec Son Excellence M. Macky Sall sur nos projets et réalisations sur la digitalisation. Nous travaillerons ensemble pour une digitalisation de tous les secteurs clés de l’économie ! ». Tels sont les propos de Ousmane SYLLA, Directeur Général de Dakar Dem Dikk SA, lors du passage du Président de la République, Son Excellence M. Macky SALL au stand de la société nationale de transport public. La semaine du numérique a lieu du 16 au 20 mai au Grand Théâtre sous le thème: « Le numérique comme facteur de développement économique et social ».









Selon le Directeur Général, les services de Dakar Dem Dikk SA passent progressivement à la digitalisation. « Le système de Ticketing, le site web, l'application mobile, les cartes professionnelles et d'abonnement numérisées entre autres, sont les grandes réalisations effectives sur la modernisation de Dakar Dem Dikk, en plus des projets en cours. Cette transition numérique est un sacerdoce pour le top management », dit-il.