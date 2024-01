Sénégal Cameroun : Alassane Ndour réagit

L’ancien international sénégalais Alassane Ndour s’est prononcé sur le match Sénégal-Cameroun de 17 h. Une rencontre qui ne sera pas du tout facile.







Néanmoins, il reste optimiste : le Cameroun est « un adversaire de taille, même si on ne le voit pas rayonnant. Il faut qu’on respecte l’adversaire et qu'on reste concentré».





La prestation de Lamine Camara a été un sujet évoqué et c'est pour demander qu’on protège le jeune prodige et qu’on le laisse avec cette fougue de jeunesse pour qu’il soit plus à l’aise pour produire un bon jeu.