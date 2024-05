Sénégal/Cap-Vert : Vers le renforcement de la coopération parlementaire

Le Sénégal et le Cap-Vert souhaitent renforcer leur alliance. En visite officielle au Sénégal, le président de l’assemblée nationale du Cap Vert Austelino Correia a, en ce sens, effectué une séance de travail, ce jeudi 16 mai, à l’assemblée nationale avec son homologue sénégalais Amadou Mame Diop.









En présence des parlementaires des deux nations, M. Correia a déclaré être « disponible pour entamer les actions d'échanges et de concertations politiques, dans le cadre des engagements pris dans les deuxième et troisième articles du Protocole signé ».









Ainsi, un programme de coopération parlementaire dans ses aspects législatif, administratif, technique et fonctionnel, va être « élaboré et signé dans les meilleurs délais, dans l’esprit de l’article 5 du Protocole ».









Au-delà de ces aspects cités, le Sénégal envisage un renforcement des échanges commerciaux avec le Cap-Vert en plus de l’établissement d’une liaison maritime, l’impulsion d’une coopération plus étroite dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, la lutte contre la délinquance maritime, l'émigration clandestine, et les trafics de tout genre.













Amadou Mame Diop estime que «le relèvement et la permanence du niveau des échanges et de partenariats entre les deux parlements, s’avèrent nécessaires ». « Cela devrait sans nul doute hisser notre coopération parlementaire au diapason des relations exemplaires qu’entretiennent les deux pays aux plans politique, économique, commercial, social, culturel et sportif », dit-il.









Dans un autre registre, le président de l’assemblée nationale du Cap-Vert a évoqué les politiques sociales des deux pays. Austelino Correia affirme qu’il faut « trouver des moyens d'analyser les défis mondiaux qui entravent le développement de nos pays, tels que la pauvreté, la faim, la jeunesse, l'emploi, les technologies, le changement climatique, l'énergie, les sécheresses et l'eau ».













Le Sénégal, pays côtier et l’État insulaire du Cap vert, affectés par les effets des changements climatiques, doivent « conjuguer les efforts dans la lutte contre l'érosion côtière que subissent les deux pays » estime Amadou Mame Diop.