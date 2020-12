Senloto Jackpot : la Lonase met un service d'accompagnement pour ses gagnants

Pierre Mbaye Mbengue est l'un des gagnants du jour de Senloto Jackpot, il a empoché un chèque de 12 millions 700 mille.

"Je remercie le Bon Dieu, mes parents, ma famille. Je joue tous les deux jours et je suis plus porté sur la Loto que les deux autres produits, le jeu fait partie de mes hobbies. C'est de la réalité et je tiens mon chèque, entre mes mains comme ça, remis par la Lonase", exulte Pierre Mbaye Mbengue, tout heureux.





L'autre gagnant Abdou Diouf, agent de sécurité a empoché la rondelette somme de 22 millions francs CFA.

Tout heureux il révèle : "j'ai misé 1200 francs Cfa et je conseille aux jeunes de faire comme moi puisque j'évolue dans la sécurité comme garde rapproché, j'envisage de monter ma propre agence".





Depuis le lancement du produit Senloto Jackpot en 2018, la Lonase, en relation avec son partenaire EDITEC, a distribué 2 milliards 500 millions de Lots dont 500 millions de gros lots qui ont ponctué les remises faites à sa direction générale pour être en phase avec sa devise : "La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation''.

Rien qu'en 2020, un montant de 400 millions a été distribué en 19 lots à des parieurs de Senloto Jackpot.





''La Lonase sera toujours à leurs côtés pour les accompagner. Nous avons une structure qui accompagne tous les gagnants de gros lots parce que parfois il est difficile de gérer ces gros montants. Les techniciens sont là, les stratèges sont là, les financiers sont là pour les accompagner", déclare Mamadou Gueye secrétaire général de la Lonase.





A rappeler que le produit Senloto Jacpot a été mis sur pied avec la collaboration du partenaire EDITEC, qui travaille avec Lonase sur le jeu, la distribution, la promotion et le marketing.





"Nous avons de nombreux gagnants. Nous sommes très heureux de ce partenariat, un partenariat professionnel qui se fait dans des relations et dans des conditions très amicales et très professionnelles en même temps", déclare Eric Asoun, directeur de Premier Bet, EDITEC, Sénégal.