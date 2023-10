Septembre en or - Octobre rose : « Certains papas abandonnent leurs enfants atteints de cancer »

Les cancers de l’enfant, même s’ils représentent 1 à 2% des cancers, demeurent un réel problème de santé publique.







Au Sénégal, entre 800 et 1200 nouveaux cas d’enfants atteints de cancers sont enregistrés chaque année. Malheureusement, il n’y a que 200 qui font l'objet de suivi.





Avant octobre rose, le mois de septembre était aussi dédié à la cause infantile (cancers chez l’enfant) d’où l’appellation « septembre en or ».





Pour soutenir sur tous les plans les enfants atteints de cancer, l’association EntreAide Sénégal s’est érigée en bouclier pour soulager les malades et leurs familles.





Pendant plus de 2 ans maintenant et avec Anta Kébé à la tête, l’association est au chevet des enfants atteints de cancer au Sénégal. Partant des repas de tous les jours à la prise en charge des traitements en passant par les ordonnances, l’association appuie également les accompagnateurs notamment les parents des malades issus de familles vulnérables. D’ailleurs, à cause de la cherté de la prise en charge, Il arrive même que certains papas abandonnent leurs enfants et la mère pour fuir les charges hospitalières.





Malgré la subvention de l’État à hauteur de 60% de la chimiothérapie et la disponibilité de la morphine (sirop pour soulager la douleur), un besoin d’aide se fait encore sentir d’après la présidente Anta Kébé. Elle appelle, à cet effet, au soutien de toutes les bonnes volontés en rassurant que les comptes de l’association sont certifiés, mais malheureusement déficitaires.









Grâce à son agrément avec la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), 20% de réduction sont accordés aux malades devant faire un scanner et une radiographie.