Services sociaux de base : Ndèye Saly Diop Dieng inaugure des infrastructures réalisées par le PADESS à Guinguinéo

(Kaolack, envoyés spéciaux) - La population de la commune de Mbadakhoune (Kaolack) dispose désormais des services sociaux de base. La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a procédé, ce jeudi 20 mai 2021, à l’inauguration de plusieurs infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la petite-enfance. C’était en présence des autorités administratives de Kaolack, du directeur des programmes de la coopération italienne, Alessandro Palumbo, par ailleurs, représentant de l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal, du maire de Mbadakhoune, Imam Assane Marone, des populations, entre autres.

Un poste de santé, une école et une centre d’éveil communautaire pour un montant total de plus de 200 millions







Il s’agit ici, d’un poste de santé à Maka Kahone, d’une école primaire à Kawsara Fall et d’un centre d’éveil communautaire. Des infrastructures réalisées par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, à travers le Programme d’Appui au Développement Economique et Social du Sénégal (PADESS).





Le poste de santé de Maka Kahone est composé, entre autres, d’un accueil, d’un bureau du comité de développement sanitaire, d’une pharmacie, d’un bloc sanitaire, d’un bureau ICP, d’une salle d’hospitalisation, d’une salle de garde infirmerie, d’une salle PEV, d’une salle de soins, d’une maternité, d’une salle de travail, d’une salle de garde, d’une salle de consultation maternité, d’une salle d’accouchement, d’une salle de couche, d’un bureau de sage-femme. Ici, est érigé également un logement pour le personnel soignant.





L’école élémentaire de Kawsara Fall, quant à elle, comprend six classes flambants neuves.





Le centre d’éveil communautaire est composé de la petite, moyenne et grande section, d’un bureau du directeur, d’un magasin et des toilettes.





Financées par la coopérative italienne pour une enveloppe globale estimée à 216 millions 840 mille francs Cfa, ces infrastructures de Mbadakhoune ont été toutes construites et équipées par le PADESS.





« Accès des populations aux services sociaux de base, un axe stratégique majeur du Pse »





Selon Mme le ministre, ces ouvrages s’inscrivent dans la vision du président de la République, Macky Sall, en matière de développement sur le capital humain. « L’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base constitue, comme vous le savez, un axe stratégique majeur du Plan Sénégal Emergent », a-t-elle soutenu.





Le PADESS, un programme de 12 milliards





Pour rappel, le PADESS, financé par le gouvernement italien à hauteur de 12 milliards de francs Cfa, a pour ambition de « contribuer à l’autonomisation socio-économique des populations à travers la création d’opportunités d’emplois et de revenus, le renforcement de capacités et l’amélioration de l’accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base ».





Le processus de planification opérationnelle, organisé à son démarrage, avait permis d’identifier 25 communes d’intervention prioritaires dont celle de Guinguinéo.





Il avait été inscrit dans le portefeuille la construction de 47 infrastructures comprenant : 18 postes de santé, 12 écoles élémentaires, 11 centres d’éveil communautaires et 6 maisons de la femme. Et dans ce paquet, 18 unités étaient localisées dans les 8 communes d’intervention de la région de Kaolack.





Aujourd’hui, il est heureux de constater que plus de la moitié desdites infrastructures est réceptionnée et équipée, notamment les centres d’éveil communautaires et écoles élémentaires. De l’avis de Mme Ndèye Saly Diop Dieng, « l’innovation dans ces réalisations qui mérite d’être saluée, réside essentiellement dans l’intégration » de deux logements de type F4 prévus pour les infirmiers, les chefs de poste et les sages-femmes dans le même bâtiment en vue de « garantir une prise en charge sanitaire de qualité et de proximité ».





« Asseoir les conditions idoines propres à libérer le potentiel économique des femmes »





Dans le même ordre de priorité, elle soutient que la construction et l’équipement de ce centre d’éveil communautaire au profit des populations de la commune de Mbadakhoune, « offre l’opportunité de promouvoir le développement intégré de la Petite enfance et d’asseoir les conditions idoines propres à libérer le potentiel économique des femmes ».





A cette étape de la prise en main des ouvrages, l’autorité étatique a profité de l’occasion pour magnifier l’exemplarité du cadre de coopération entre l’Italie et le Sénégal avant d’adresser ses remerciements aux autorités italiennes représentées ici par le directeur des programmes de la coopération, Alessandro Palumbo.





Un autre centre d’éveil communautaire inauguré à Guinguinéo





Au cours de cette première journée de sa tournée de 5 jours (du 20 au 25 mai) prévue dans les régions de Kaolack et Fatick, Mme le ministre de la Femme a fait cap aussi à Guinguinéo. Ici, elle a inauguré le centre d’éveil communautaire de Teug Ndiack et visité le logement ICP et Sage-femme du poste de santé de Walo.