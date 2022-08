Ses relations avec Adji Sarr, procès avec Sonko : Les nouvelles révélations de Françoise Hélène Gaye

Françoise Hélène Gaye s’est confié à la Radio sunuafrik pour revenir sur les relations qu’elle entretient avec Adji Sarr. A l’en croire, si elle a décidé de défendre la fille qui accuse Ousmane Sonko de viol c’est pour lui montrer qu’elle a droit à la vie et à la parole : “elle a été piétinée, méprisée et c’est inédit”, a-t-elle lancé. Françoise Hélène Gaye trouve qu’elle s’est battue pour qu’elle puisse retrouver sa dignité et qu’elle a accompli sa mission donc, il est temps pour elle de se retirer de son dossier.