Seyba Diouf - Guiss Guiss

Seyba Diouf est un chanteur et musicien folk africaine du Sénégal, en Afrique de l'Ouest.





Il joue du djembé, de la guitare, de l'harmonica, du tambour parlant, du xalam (ngoni), du sabar, du bongo ouest-africain et de plusieurs autres instruments. Ses convictions sont profondément enracinées dans la culture Baay Fall. Il croit que la vie est une expérience d'apprentissage et qu'il peut même apprendre de ses élèves.





Il est né et a grandi dans une famille de musiciens et affectueusement appelé « griot » Sa mère a été sa première influence musicale, sa belle voix en cuisinant lui a appris plusieurs des premières chansons qu'il a apprises. Sa première performance a eu lieu à l'âge de 6 ans lorsqu'il a commencé à se produire dans son village pour des cérémonies culturelles, des écoles locales et des chaînes de télévision.





En 2013, il s'est rendu à New York et s'est produit à l'Apollo Theatre, à Central Park et à Manhattan TV, entre autres lieux remarquables. Il a reçu une invitation spéciale de l'UNFPA pour interpréter l'une de ses chansons originales (Fustila) lors de la célébration de la Journée Fustila à New York. En 2014, il crée le groupe Yahtu, qui signifie « Humble » en dialecte wolof sénégalais. Yahtu a ensuite connu un grand succès en étant nommé "Meilleur groupe original" en 2015 et en se produisant dans divers festivals et salles de concert à travers la Floride.





La musique de Seyba est représentative de la culture et de la beauté du Sénégal. Ses chansons racontent des histoires d'unité, d'amour et de paix. Il est également percussionniste et joue du sabar et du tambour parlant, originaires du Sénégal. Il a enseigné plusieurs ateliers de tambour parlant dans des collèges et des festivals à travers les États-Unis.





Il a joué un rôle essentiel dans la création de plusieurs façons de redonner à la communauté et aux enfants dans son beau village de Dakar au Sénégal avec le projet "Shoes to Senegal" et en faisant personnellement don et en envoyant plusieurs instruments pour que les étudiants puissent s'entraîner.