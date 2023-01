Seynabou Sarr perd la vie en donnant naissance à des triplés

Le 31 décembre,au moment où des autorités et des familles ont célébré dans la joie les premiers natifs de l'année 2023, la famille de Seynabou Sarr pleurait sa fille.



Cette jeune dame de 26ans a donné vie à des triplés en y laissant la sienne.



Depuis ce jour, c'est une tristesse immense qui anime le quartier Teunguethie et la famille de Seynabou qui laisse aussi derrière elle sa fille aînée, âgée seulement de 4 ans.



Cette soirée du 31 décembre 2022 marquera à jamais la mémoire de cette famille qui a besoin de soutien pour la prise en charge des bébés (deux filles et un garçon).