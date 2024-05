SHARABIA - ELENGUI

poseur, et interprète connu pour sa maîtrise de la Congoleserumba et de l'Afroteke, ainsi que pour explorer de nouveaux genres musicaux comme le batida et le funk.





BIOGRAPHIE





Sa carrière a débuté au sein de groupes comme Pacific School, DDS et La Nueva, où son talent d'interprète et de compositeur s'est rapidement développé émergé. Son leadership au sein de DDS et sa collaboration fructueuse avec Mokobé a fait forte impression sur la musique parisienne et régionale scènes. Plus tard, il fonde un groupe appelé La Nueva en 2015, avec dont il élargit son audience, notamment à travers le tube "Savana", qui devient rapidement un grand succès.





En tant qu'artiste autodidacte possédant une riche expérience en français, en anglais et Lingala, Sharabia s'est désormais lancé dans sa carrière solo, explorant de nouvelles sons et mettant en avant son panafricanisme. En 2022, il sort son premier album projet intitulé « AT-1 » sur la plateforme Soundcloud, se faisant rapidement un nom pour lui-même avec le morceau « Elengui ». La même année, il se fait connaître à travers divers projets et collaborations, dont le Canadian Afro-"Sms For Location, Vol. 5" du collectif centré La Moonshine, où il présenté deux fois avec les morceaux « Fonfon » et « Na Cabeça » (ft NegoO) collaborer avec Negoo.





En 2023, il sort un EP intitulé « Kebe Kebe » et plusieurs singles comme « 14 », mettant en valeur sa créativité en fusionnant l'héritage afro, la spiritualité et la modernité. Aujourd'hui, avec le label "Wuzima", il continue de produire des pièces uniques et des chefs-d'œuvre prometteurs. Une voix authentique à découvrir et à soutenir.





CARRIÈRE





En France, il a dû faire face à des difficultés liées à l'absence de son père et tensions familiales, mais sa passion précoce pour la musique l'a amené à accompagner son père, leader du groupe Extra Musica, en séances en studio et concerts. Adulte, tout en poursuivant ses études et son travail, il fonde et rejoint plusieurs groupes musicaux, ouvrant ainsi la voie à son parcours actuel Carrière.





L'enfance de Sharabia a été marquée par les troubles politiques au Congo en 1997,avec des conditions précaires et de la violence. Il a grandi avec son frère sous aux soins de sa grand-mère à Ouenzé avant d'être envoyé en France au douze ans pour un avenir meilleur.





Né le 14 septembre 1993, à Ouenzé, quartier populaire quartier en République du Congo (Brazzaville), Sharabia (Séverin Moyascko) est le fils de Quentin Moyascko, artiste et fondateur/leader de la musique groupe Extra Musica, et Maxiane Miengue.