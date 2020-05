Sibeth Ndiaye "étonnée" de l'initiative des marcheurs dissidents en pleine crise sanitaire

La porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, revient sur la création d’un neuvième groupe politique à l’Assemblée nationale avec des "marcheurs" dissidents, qui fait perdre au parti présidentiel, La République en marche, sa majorité absolue.







Lors d'un entretien accordé à Roselyne Febvre(France 24) et Frédéric Rivière(RFI), la porte-parole du gouvernement s'est également exprimée sur les élections municipales et sur la gestion de la pandémie de coronavirus en France. Et de revenir sur le plan de relance de l’Union européenne, impulsé par le président Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel.





Une émission préparée par Camille Nerant et Charlotte Urien-Tomaka