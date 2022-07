Sicap-Liberté : Zahra Iyane Thiam promet une victoire de près de 80% à Bby

La tête de liste départementale de Dakar a été accueillie en grande pompe par le comité électoral Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Sicap Liberté.









Après avoir sillonné la dite commune pour sensibiliser les jeunes sur l’importance du vote, les leaders de la coalition et les militants se sont retrouvés au terrain Liberté 6 dans un grand meeting présidé par Zahra Iyane Thiam, Abdou Karim Fofana, Tamsir Sokhna et d’autres responsables de la commune. Face aux Sicapois, la ministre de l’Économie solidaire invite les jeunes à ne pas commettre la même erreur que lors des locales et de faire le bon choix en votant pour la majorité présidentielle car, en l’en croire c’est eux les bâtisseurs du pays.





Devant Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, Ministre des pêches et de l’économie maritime, Zahra Iyane Thiam et Cie promettent une victoire écrasante à la tête de liste départementale. D'après le ministre de la Micro finance et de l’Economie sociale et solidaire, la coalition Bby peut déjà se proclamer victorieuse car, ils auront près de 80% dans la commune de Sicap Liberté.