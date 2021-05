[GROS PLAN] Sidy Ahmed Baldé : Ramasseur de coquillages à 60 ans

Ramasseur de Coquillage à Rufisque

L’adage dit qu’il n’y a pas de sot métier. Et le vieux Sidy Ahmed Baldé l’a bien compris. Du haut de ses 60 ans, il travaille dans le ramassage de coquillages sur la plage de Rufisque depuis bientôt 30 ans. Bien que pénible, il arrive plus où moins à s’en sortir et à faire vivre sa famille.