Signature d'un protocole d'accord entre le ministère du Commerce et les acteurs du secteur de la ferraille

En exécution des directives du président de la République issues du Conseil des ministres du 09 novembre 2022, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a procédé, ce lundi 19 juin 2023, à la signature du protocole d’accord entre les acteurs de la ferraille au Sénégal. La cérémonie officielle, qui s’est tenue au Ministère du Commerce à Diamniadio, a enregistré la présence du député Serigne Saliou, du directeur du commerce intérieur, des représentants des industriels, des représentants des ferrailleurs, des représentants des exportateurs, entre autres. Elle marque une étape importante dans l’organisation des relations entre les industriels-lamineurs du Sénégal, les fournisseurs et les exportateurs de ferraille.









« Il définit les responsabilités et obligations des fournisseurs de ferraille, des industriels et des exportateurs »





Il s’agit ici, d’un document d’accord dont l’objectif est de mettre en place un cadre consensuel afin de « mieux prendre en considération les préoccupations des différents acteurs, dans l’intérêt du secteur de la ferraille au Sénégal. Il définit les responsabilités et obligations des fournisseurs de ferraille, des industriels et des exportateurs en vue d’assurer la couverture des besoins des industriels et d’organiser l’exportation du surplus de ferraille. En effet, il s’agit de l’engagement agissant de tous les acteurs pour jeter les bases d’une collaboration féconde pour le développement du secteur de la ferraille.





A travers ces objectifs, ce protocole d’accord se veut un cadre fédérateur de la collaboration entre les acteurs. L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle permet d'accroître l’envergure et la cohérence des actions pour plus d’efficacité et de résultats.





Un protocole, plusieurs avantages





A l’occasion, le ministre, au vu de ces considérations, s’est réjoui au plus haut point de la signature de cet accord. Abdou Karim Fofana, qui a, en effet, fait part de toute sa satisfaction pour « l’esprit positif et la participation active » qui ont guidé leurs travaux sanctionnés par l’adoption de ce protocole, a soutenu que la mise en œuvre de l’accord contribuera sans aucun doute : à la résolution de la lancinante question de l’approvisionnement des industriels, notamment SOMETA, FABRIMETAL et METALSEN ; à une meilleure organisation du secteur au bénéfice des ferrailleurs ; à une plus grande professionnalisation du métier de ferrailleurs ; au financement du secteur ; entre autres.





A cet égard, l’autorité étatique a tenu à assurer de l’engagement de son département ministériel à « s’acquitter de ses obligations » dans le cadre de sa mise en œuvre. Selon lui, la signature de ce protocole d’accord « devrait apporter une nouvelle impulsion au secteur et contribuer à l’inscrire résolument dans une dynamique plus porteuse de création de richesses pour l’économie ».





D’ailleurs, le ministre dit avoir noté avec « beaucoup de satisfaction » le projet de mise en place d’une plateforme d’exploitation et d’exportation de la ferraille. Un dispositif qui, pour lui, va contribuer, « à coup sûr, à plus de transparence » dans les opérations d’exploitation et d’exportation de la ferraille.





« Un fonctionnement optimal du secteur exige l’implication et la contribution active de toutes les parties prenantes »





Abdou Karim Fofana a, par ailleurs, exhorté l’ensemble des acteurs du secteur à « poursuivre les concertations dans une démarche participative et inclusive en vue d’instituer, dans les meilleurs délais, cette plateforme qui réunira les fournisseurs de ferraille, les industriels et les exportateurs, sous la supervision de son ministère ». « Cette plateforme sera soutenue par l’évaluation technique des capacités réelles de toutes les unités industrielles du secteur par le ministère en charge de l’Industrie et celle menée par la direction du commerce intérieur sur leurs productions effectives », a-t-il fait savoir.





Il a également informé que, pour assurer « un meilleur contrôle » de la ferraille exportée, des dépôts seront agréés en rapport avec le ministère en charge de l’Environnement. Ces dépôts, ajoute-t-il, « serviront exclusivement de centre d’empotage pour toutes les opérations d’exportation ».