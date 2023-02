[Gros Plan] Sikilo, un mois après : Stigmates, traumatismes et "esprits surnaturels"

Un mois après le drame qui s’est produit à Sikilo, les lieux de l’accident portent encore les stigmates d'un choc violent. Ce village, situé à six kilomètres de la commune de Kaffrine, vit des moments chargés d’émotions et de traumatismes. Son nom est désormais lié à cette sanglante nuit du 8 janvier 2023 et des histoires mystiques. Seneweb est parti sur le lieu de l’accident pour constater l’étendue des dégâts avant de retracer l’histoire de ce village, devenu tristement célèbre.



Situé à la sortie Est de la commune de Kaffrine, sur la nationale 1, on peut facilement dépasser le village de Sikilo sans même se rendre compte de son existence. Les maisons de cette bourgade perdue derrière les arbres, à une dizaine de mètres de la route, n’ont rien d’extraordinaire qui puissent détourner le regard d’un passant. C’est un patelin parmi tant d’autres sur cet axe qui mène vers la région de Tamba.



Mais, depuis l’accident qui a causé 44 morts, son nom revient sur tous les débats. Sikilo attire désormais l’attention. Et le lieu du drame, situé un peu à l’Est de ce hameau , est devenu une sorte de sanctuaire qui ne laisse personne indifférent. On n’est, certes, pas dans un cimetière, mais l’ambiance qui y règne a des airs de cérémonie funèbre.



Le lieu drame, devenu une sorte de sanctuaire



Aujourd’hui, presque tous les usagers de ce trajet marquent un temps d’arrêt pour jeter un coup d’œil. Certains prennent le temps de descendre pour s’enquérir de plus près des dégâts causés par l’impact du choc avant de formuler des prières et poursuivre leur chemin.



Sounkarou Nioké, cousine du Chauffeur du bus de Vélingara, Moussa Soumboundou, décédé dans l’accident, revient d’un voyage à Kaffrine. Elle s'arrête pour formuler des prières à son cousin et aux autres victimes du drame. La tristesse se lit sur son visage. ‘’Quand j’ai entendu cette nouvelle, j’étais touché par le décès de Moussa et des nombreuses personnes. Mais en constatant les dégâts du drame de plus près, je suis vraiment dévasté…’’, témoigne-t-elle avant de fondre en larmes.





Baye Samb, commerçant et une connaissance de la dame enceinte de six mois, décédée dans l'accident, a aussi décidé de marquer un arrêt pour s’enquérir des dégâts causés par le choc. ‘’Je suis un commerçant et je fais souvent ce trajet jusqu’à Kolda. C’est ainsi que j’ai connu beaucoup de gens qui étaient dans le bus dont la femme qui transportait le poisson. Ce qui s'est passé ici est vraiment triste et dur’’, dit-il.