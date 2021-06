[Grand Reportage] : Silence, Notto Diobass a soif !

Probléme d

Si dans les édifices publics certains citoyens se permettent de laisser l'eau couler en continu parce simplement le robinet a foiré, dans certaines zones du pays comme Notto Diobass, le liquide précieux est un produit de luxe.





Depuis des années, les populations des 67 villages de cette commune située dans la région de Thiès sont confrontées à une pénurie d'eau chronique.





Attendu à Thiès cet après-midi, le président Macky Sall a débloqué un milliard avant son départ au profit des ex-temporaires des chemins de fer. D’aucuns avancent déjà que si le président ne se rend pas à Notto Diobass, il aura raté sa tournée économique. Vu le calvaire que vit cette partie de la société sénégalaise.





Dans cette zone, les femmes se lèvent en pleine nuit, affrontant tous les dangers. Elles font des kilomètres à la recherche du liquide précieux, laissant derrière elles, leurs progénitures. Les robinets des établissements, sont à sec.





Ce, en dépit d'une plateforme de 09 ouvrages hydrauliques de grande envergure financés par la Banque mondiale, pour l’approvisionnement en eau des zones urbaines et périurbaines, dans le cadre du PEAMU (Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain). Ces forages sont implantés entre les villages de Palam, Thioyane et de Diass Palam (Notto Diobass).





Malheureusement, ces forages alimentent une bonne partie de Dakar et de la Petite côte pour un débit journalier estimé à 30.000m3 d'eau, selon la plateforme « Les Sentinelles du Jobass ».





A cela s'ajoutent 6 autres ouvrages dans le champ captant de Tassette qui desservent jusque dans les îles du Saloum.