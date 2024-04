Simplon Africa, avec le soutien de l’Union Européenne, lance le Projet Capac’IT 4 Africa pour renforcer les capacités des acteurs de la formation professionnelle en Afrique

Le numérique est aujourd’hui un secteur qui recrute partout en Afrique et constitue un réel levier d’insertion professionnelle pour les jeunes du continent africain. Cependant, il est nécessaire de renforcer l’offre de formation et d’assurer une meilleure adéquation entre les parcours proposés et les besoins du secteur privé. C’est pourquoi Simplon Africa, fidèle à sa réputation, a lancé, avec le soutien de l’Union européenne (UE), un grand projet dénommé Capac’IT 4 Africa au profit de l’excellence, la formation au numérique en Afrique. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu lundi 22 avril 2024, au siège de Simplon Sénégal, sis à la Cité Keur Gorgui, à Dakar, au Sénégal.









Un ambitieux projet co-financé par l’Union européenne pour une durée de 2 ans





Capac’IT 4 Africa (référence : Project 101129211) est un projet de coopération internationale francophone d’une durée de 2 ans cofinancé par le Programme Erasmus+ de l’Union européenne (ERASMUS-EDU-2023-CB-VET). Il cible principalement les opérateurs de formation. Il s’agit ici, d’un projet de renforcement des capacités et d’animation du réseau régional et international du groupe Simplon qui implique 11 partenaires du réseau de Simplon Africa issus de 10 pays différents. Spécifiquement, le projet vise à améliorer la qualité de l’offre de formation professionnelle en Afrique subsaharienne en renforçant les capacités des organismes de formation ; accroître l’employabilité et permettre un développement durable et inclusif du secteur numérique en Afrique.





« Améliorer la qualité des interventions des organismes de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne francophone »





Selon le Dr Bouna KANE, Directeur général de Simplon Africa, le projet Capac’IT 4 Africa a pour ambition d’améliorer la qualité des interventions des organismes de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne francophone, offrant ainsi des offres de formation professionnelle de haute qualité dans le secteur du numérique aux personnes les plus éloignées de l'emploi et du digital, dans le but ultime de contribuer à l’amélioration de l’employabilité et au développement durable et inclusif du secteur numérique en Afrique subsaharienne. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Simplon Africa a décidé d’organiser une rencontre d’une semaine en présentiel au Sénégal (du 22 au 26 avril), à destination des équipes pédagogiques et opérationnelles des partenaires du consortium impliqués dans ce projet. Et les activités de cet événement sont animées par Simplon Africa et Simplon.co.





Plus de 25 000 personnes formées par Simplon Africa





Le groupe Simplon propose depuis plus de 10 ans une offre de formation allant des compétences numériques fondamentales jusqu’aux métiers techniques du numérique les plus pointus. En Afrique, Simplon a formé plus de 25 000 personnes, favorisant ainsi leur insertion professionnelle durable.





Simplon Africa intervient dans 22 pays en Afrique. Au Sénégal, Simplon est déjà intervenu dans 13 régions et au plus près des territoires avec un accompagnement des associations locales et des collectivités.