Sira Ndiaye, député, sur l'affaire Amy Ndiaye Gniby : " Si c'était à refaire...."

"Quand une femme est violentée, toutes les femmes doivent se ranger de son côté.





Nous avons défendu Amy Ndiaye Gniby par principe". C'est avec ses mots fermes que la parlementaire Sira Ndiaye est revenue sur l'agression, au sein de l'hémicycle de sa collègue députée par membres du PUR. A l'en croire, beaucoup de femmes subissent des violences morales et économiques mais aussi physiques dans la société. “L'hémicycle ne doit pas reproduire ces scénarios mais donner l'exemple en les combattant”, estime-t-elle.





Depuis le mouvement Jeunesse ouverte à Macky (JOM) jusqu'à l'Alliance Pour la république en passant par le mouvement des étudiants républicains ( MEER) et la convergence des jeunesses républicaines ( COJER), Sira Ndiaye député à l'Assemblée Nationale est, également, revenue sur son parcours. La présidente de la commission santé à l'hémicycle a bourlingué entre les études et les difficultés de la vie. Celle qui a perdu très tôt ses parents et qui a été éduquée par sa tante paternelle se dit guidée par des principes qui lui ont valu sa position aujourd'hui.