Lutte: Siteu bat Papa Sow

Après une première confrontation avorté (Papa Sow a été blessé par un batteur de Siteu), on s'attend à un règlement de compte entre le Puma des Parcelles Assainies, Papa Sow et le phénomène de Thiaroye. Mais le choc n'a pas tenu toutes ses promesses malgré la victoire victoire de Siteu. En effet les deux lutteurs ont été passifs la plus part du combat. Ce qui leur a valu trois avertissement lors des dix premières minutes. A la reprise, Siteu décide de prendre le combat en main. Après une action tenter en vain par Papa Sow qui avait saisi la jambe de son adversaire, Siteu qui pu éviter un quatre appuis revient à la charge et administre un plaquage qui envoie le Puma des Parcelles Assainies a terre.