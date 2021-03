Lendemains d'émeutes : Le Forum islamique pour la paix salue «l’esprit de responsabilité des acteurs politiques opposition et pouvoir »

Situation nationa : Le Forum islamique pour la paix salue «l’esprit de responsabilité des acteurs politiques opposition et pouvoir »

Dans sa résolution finale, le Forum islamique pour la paix qui s'est tenu ce week-end à Thiès se réjouit du climat d’apaisement qui prévaut présentement après les violentes émeutes qui ont secoué le pays. Dans le document dont copie est parvenue à Seneweb, le Forum apprécie à sa juste valeur « le rôle éminent joué par les autorités religieuses et les différents khalifes généraux des différentes confréries pour un retour au calme, une accalmie et une sérénité après les violences meurtrières et les troubles qui ont traversé le pays ».





Ahmed Saloum Dieng, président dudit forum dit magnifier « la démarche de haute portée spirituelle, patriotique et humanitaire du khalife Serigne Mountakha Mbacké qui n’a ménagé aucun effort pour asseoir la paix, la stabilité, la sérénité du pays. Il apprécie à sa juste valeur l’esprit de dépassement, la hauteur, et le sens de l’écoute du chef de l’État qui a donné une oreille attentive aux angoisses de la jeunesse et à la demande du khalife Serigne Mountakha Mbacké, ce qui a permis l’apaisement noté ces jours-ci ».





Dans le même document, il salue l’esprit de responsabilité des différents acteurs politiques, opposition et pouvoir, les mouvements citoyens, les acteurs de la société civile qui ont accepté la demande du khalife Serigne Mountakha en renonçant à leur manifestation pour éviter le basculement dans la violence. Il invite l’État et les pouvoirs publics à se pencher davantage sur la Jeunesse, cette catégorie qui représente plus de soixante-dix pour cent de la population et qui parfois ressent des angoisses pour son avenir et même son présent, dans un monde difficile, un monde en crise ».





Au plan international, le Forum, enfin, renouvelle son soutien au peuple palestinien et « condamne les actes de violence qui s’abattent sur des enfants innocents et des mosquées. Et remercie le Président Macky Sall pour son soutien constant pour la réussite annuelle du Forum ».