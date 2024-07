Skarten - Commando Feat. Dopeboy DMG

Skarten : L'Étoile Montante du Rap





Inutile de vous presenter l'artiste Skarten a nouveau, Skarten s'impose comme une figure émergente du rap grâce à son talent singulier pour raconter des histoires à travers ses textes. Ses compositions captivent les auditeurs avec des paroles percutantes et des rythmes envoûtants, alliant innovation et émotion. Malgré sa rapide ascension, Skarten reste dévoué à son art, repoussant sans cesse les limites de la créativité. Avec chaque nouvelle sortie, son étoile brille un peu plus fort, confirmant sa place parmi les grands du rap contemporain.





Le rappeur revient encore avec un nouveau HIT intitulé COMMANDO en Feat avec DOPEBOY DMG nouvellement signé sur le label de BOOBA, une chanson qui sera encore dans les playlist de l'été. Découvrez COMMANDO de Skarten disponible sur Youtube et sur toutes plateformes de streaming.