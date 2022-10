Skarten - Favélas

Le toubabou du rap ivoire, Skarten de son vrai nom Ali Kochman est un artiste Rappeur, interprète et Auteur compositeur Ivoirien d'origine Libanaise.





Passionné de sport et de musique, Skarten débute sa carrière artistique officiellement en Novembre 2017. Avec un style propre à lui, il se fait vite démarquer des autres artistes du pays et se fait remarquer par le public.





Surnommé "Le Toubabou du Rap Ivoire" l'artiste arrive à s'imposer dans le milieu du show-business à travers son style, ses clips, son écriture et son physique impressionnant. Vrai perfectionniste et très inspiré l'artiste ne cesse de nous surprendre à chaques titres. Il compte à son actif des milliers de vues et d'abonnés.