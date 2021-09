Smart Casa Tour : Un forum sur l’emploi des jeunes pour marquer l’ouverture de l’espace Sénégal Services de Ziguinchor

Autour du Directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum et du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, les acteurs du monde de l’emploi et de l’incubation ont eu de riches échanges sur les enjeux de l’employabilité des jeunes.





Le CTIC, incubateur de startups, le Consortium Jeunesse Sénégal et l’ANPEJ ont passé en revue les mécanismes pour promouvoir l’emploi des jeunes.





Ce forum a été organisé en marge de l’inauguration de l’espace Sénégal Services de Ziguinchor.





Désormais les 3 espaces Sénégal Services de la région de Ziguinchor sont fonctionnels.





Avant Ziguinchor, la délégation du Directeur général de l’ADIE était à Oussouye pour l’opérationnalisation de l’ESS de ce département.





Oussouye : des services touristiques pour lancer l’Espace





Sur place, l’ADIE et son partenaire l’Agence Sénégalaise de la Promotion Touristique (ASPT) ont lancé des services dédiés au tourisme dans l’espace Sénégal Services du département d’Oussouye, inauguré ce samedi 18 septembre par le DG de l’ADIE, Cheikh Bakhoum en présence du maire de la ville.





Une démonstration des bornes interactives destinées à mesurer le niveau de satisfaction des usagers a été effectuée sur place le représentant du PNUD. Médoune GUEYE, a rappelé à quel point ce dispositif offert par le PNUD peut améliorer la qualité d’accueil dans les espaces Sénégal Services.





Le Directeur général de l’ADIE est revenu, pour sa part, sur la genèse des Espaces Sénégal Services qui sont une réponse digitale aux lenteurs administratives et au désenclavement numérique.





« Les ESS constituent un support physique à la plateforme en ligne senegalservices.sn, le guichet unique des démarches administratives en ligne », a affirmé Cheikh Bakhoum.