Smart City Diamniadio : La DGPU et ses partenaires en conclave pour valider l’étude AMO du projet

Dans le cadre de la phase 1 qui concerne l’élaboration d’une feuille de route stratégique pour un modèle de ville intelligente de Diamniadio, et dans la phase 2 pour l’accompagnement à la passation des Partenariats publics privés (PPP), la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a organisé un atelier de validation pour partager les différentes briques et projets PPP qui ont été proposés suite aux résultats des ateliers de co-construction de la vision ville intelligente de Diamniadio. Cette rencontre qui s’est ouverte ce mardi 15 novembre 2022, à Dakar, et qui va durer deux jours, vise à valider l’étude d’Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) du projet Smart City Diamniadio. Ce, par le recueil des avis et recommandations du comité technique composé des différentes parties prenantes du Pôle urbain de Diamniadio.









Il s’agit en effet, de valider la feuille de route d’ensemble du programme Smart City Diamniadio ; valider la démarche proposée pour la connectivité fibre optique ; et enfin, valider le scénario retenu pour le volet vidéoprotection et pilotage du pôle urbain grâce au numérique.





Une volonté affirmée du ministre Diène Farba Sarr





Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux en présence du représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, du représentant du ministre de l’Intérieur, du PDG du cabinet Tactis, entre autres, le ministre Diène Farba Sarr, Délégué général de la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), a affirmé avec détermination sa volonté de faire de Diamniadio une ville intelligente au carrefour des technologies numériques et digitales mais à la croisée du bien vivre de l’inclusion sociale.





Pour lui, cette rencontre de validation de l’étude AMO du projet Smart city est un moment fort dans l’affirmation de cette vision de Diamniadio ville intelligente mais aussi une étape cruciale pour s’accorder sur les éléments de contenu et visage de la smart city.





Doter Diamniadio de « tous les atouts d’une véritable Smart City »





Le programme Smart city de Diamniadio ambitionne de doter le Pôle urbain de Diamniadio de tous les atouts d’une véritable smart city aussi bien pour le rayonnement du Sénégal que pour l’attractivité économique et résidentielle du Pôle. Ce, à travers trois objectifs interdépendants, à savoir : fournir des infrastructures mutualisables de connectivité permettant des usages massifs et/ou innovants (fibre optique, réseau mobile, wifi public, etc.) ; utiliser le numérique pour proposer des services urbains (énergie, eau, assainissement, mobilité, déchets) optimaux aux usagers du pôle et favoriser les échanges entre ces derniers et l’administration du pôle, et enfin, s’appuyer sur le numérique pour piloter le développement et la gestion du pôle urbaine avec en première étape la digitalisation de la DGPU.





« Faire de Diamniadio une ville intelligente, moderne et durable », à travers le numérique





Le numérique doit contribuer à faire de Diamniadio « une ville intelligente, moderne et durable », locomotive de la croissance économique. Et selon Mme Dieynaba Diop Guèye, cheffe de la cellule Smart City de Diamniadio à la DGPU, le ministre Diène Farba Sarr accorde une « importance capitale » à ce projet avec la création, notamment de la cellule Smart city.