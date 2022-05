Smartphone : Infinix lance lance le hot 12 play

“Gaw Na Nekh Na”, c’est le slogan du nouvel infinix Hot 12 play. La cérémonie de lancement s’est déroulée, ce vendredi 20 mai, dans un hôtel de la place. Ce modèle se caractérise par un écran de 6,82 pouces, une caméra arrière double AI de 13Méga pixels, une batterie de 6000 mAh et une mémoire Ram de 7go. Disponible en 4 couleurs (vert, noir, bleu, or) son prix d’achat s’élève à 85 900 Fcfa (64go) et 96 500 pour celui de 128 go.







Cet événement a été l’occasion pour la marque hongkongaise de rendre un hommage à leurs revendeurs sénégalais. Une remise de certificats de reconnaissance à 55 “Dealers” a eu lieu.





La marque, qui souhaite davantage améliorer son positionnement sur le marché sénégalais, a dévoilé son plan d’action pour y parvenir.