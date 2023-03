SOGEPA : Un bâtiment administratif inauguré à Matam

Un édifice flambant neuf, situé dans le quartier de Gourel Serigne (Matam), ouvre officiellement ses portes. Il s’agit d’un bâtiment administratif construit par la Société Nationale de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat (SOGEPA) en 10 mois. Répartis sur 872 m2, cette infrastructure compte 24 bureaux pouvant accueillir 8 services. Fruit de son programme de développement et de valorisation du patrimoine bâti de l’Etat, la SOGEPA a remis les clés de cette bâtisse estimée à plus de 282 millions de FCFA au gouverneur de la région de Matam, Mouhamadou Moctar Watt.









La cérémonie s’est tenue, ce mardi 28 février, en présence du directeur général de l’institution chargée de la mise en œuvre de ce projet, Yaya Abdoul Kane. Revenant sur l’historique de cette société, le directeur général a rappelé qu’elle est née du constat que 67% du patrimoine bâti de l’Etat était vétuste. Pour pallier ce problème, l’Etat s’est orienté vers la location de bâtiments privés.





Une solution qui semble peser lourd dans les dépenses à en croire Yaya Abdoul Kane : « A l’heure où je vous parle, l’Etat paie presque annuellement 17 milliards de charge locative pour loger son administration. Nonobstant les efforts qui ont été fournis en termes de construction des sphères ministérielles à Diamniadio et de quelques bâtiments par d’autres structures privées, la demande en bâtiments et à usage de bureaux et en logement reste très forte ».





Ce bâtiment administratif constitue, donc, la première étape de ce programme pluriannuel d’un montant de 605 milliards devant s’étendre sur l’ensemble du territoire. « Il consiste à construire des sphères administratives au niveau des régions, des départements et des arrondissements », ajoute-t-il. Pour conclure, Yaya Abdoul Kane a invité les futurs bénéficiaires de cette infrastructure à relever le défi de l’entretien.