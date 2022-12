Soins esthétiques: Forma Beauté envoie trente professionnelles sur le marché de l’emploi

Forma Beauté a tenu une cérémonie de remise de diplômes des pensionnaires de sa 31e promotion...

Le centre de formation professionnelle en soins esthétiques (Forma Beauté) a tenu, le 10 décembre dernier, une cérémonie de remise de diplômes des pensionnaires de sa 31e promotion. Elles sont, au total, 30 étudiantes à recevoir un diplôme en soins de beauté et du bien-être. L’obtention de ce sésame, d’après la directrice de Farma Beauté, leur permettra d’intégrer le monde professionnel avec les prérequis. Elle leur a conseillé de s’armer de professionnalisme et de rigueur.









Profitant de la cérémonie, Madame Diallo, directrice générale de l’institut, Nogaye Ndiaye, présidente de l’association des professionnelles des métiers de la beauté et du bien-être, ont lancé un cri de cœur à l’endroit des autorités étatiques. Elles veulent un changement de perception que les populations ont de leur secteur. Ce, soutiennent-elles, en les aidant dans sa réglementation dudit secteur. « La beauté est aujourd’hui un univers en pleine expansion. Je remercie tous les invités qui ont voulu nous accompagner dans les combats que nous menons tous les jours. J’invite toutes les jeunes filles à venir se former car c’est un métier comme les autres. C’est important de le faire avec beaucoup de sérieux. Nous avons tous les outils nécessaires pour aider à la formalisation. C’est un métier d’avenir », a lancé Mme Diallo, directrice de Forma Beauté.





Elle est revenue sur la création de Forma Beauté qui forme des jeunes depuis 2004. « Nous formons des jeunes filles à partir de 15 ans pour qu’elles deviennent des artisanes de la beauté », dit-elle.





Pour Nogaye Ndiaye, l’écosystème de la beauté et du bien-être, des cosmétiques de façon générale, représente un poids important sur l’économie de toutes les nations. Pour elle, c’est une vraie économie. « Depuis toujours, ces métiers de la beauté ont été marginalisés. Il est temps de les valoriser, de montrer qu’aujourd’hui, dans l’écosystème de la beauté, il y a des professionnelles. C’est à ce titre que nous, professionnelles qui sommes dans ce secteur depuis un certain temps, sommes mises ensemble. Nous sommes majoritairement des femmes. Nous détenons des instituts et nous sommes des professionnelles. Nous participons à l’économie nationale », a-t-elle lancé à l’endroit des autorités.