Sonacos : Modou Diagne Fada annonce une enveloppe de 20 milliards pour le plan d’urgence de redressement

A quelques jours du démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide, le directeur général de la Sonacos Modou Diagne Fada a effectué une tournée nationale au niveau des différents sites dans le but de mieux préparer la campagne de collecte.





A Kaolack, le DG de la Sonacos a visité hier l’unité de production de Lyndiane, l’état des Secco de son industrie qui ont une capacité de contenance de 50 000 tonnes. Sur place, le Directeur Général de la structure a annoncé une importante aide financière de l’Etat du Sénégal en vue d’accompagner la Sonacos. « Le chef de l’Etat a instruit le ministre de l’Agriculture et celui des Finances et du budget à mobiliser les moyens pour aider la Sonacos avec un financement de 20 milliards de francs CFA dégagé pour le plan d’urgence de redressement de la Sonacos en attendant le plan global de redressement qui s’élève à 75 milliards. Ce dit plan d’urgence va permettre de décaper complètement la centrale d’énergie de Kaolack et de Ziguinchor", dit-il. Ceci, pour avoir des tribunes neuves, des nouvelles chaudières pour être autonome en énergie et économiser en même temps le coût de l’électricité. "Avec ce plan de redressement, la capacité de production sera augmentée et le temps de production sera réduit et par conséquent l’huile sera beaucoup plus disponible, plus accessible au ménage » a ajouté Mr Diagne Fada qui estime également que si toutefois la vétusté des installations est réglé et que les graines puissent être achetées à un prix correct, le prix de l’huile sera baissé, disponible et plus accessible au grand bonheur des consommateurs sénégalais.

Selon lui, tout est fin près pour se lancer dans la campagne car une partie de l’argent est déjà disponible pour le démarrage. « Pour cette année, la Sonacos a obtenu le double en termes de financements avec 52 milliards contre l’année dernière en plus du montant mobilisé au niveau des banques locales. Donc, l’usine est prête pour réceptionner et financer la campagne » a rassuré le directeur général de Sonacos.